こんにちは！鹿児島県でとうもろこし・西洋野菜を栽培する農家の瀬川知香です。みなさん、粉末緑茶って使ってますか？お湯に溶かすだけで、緑茶が味わえて便利な商品ですよね。でも、飲みきれず余らせちゃうこともしばしば…。そんなときは、ぜひお菓子作りに使ってみてください！ってことで、粉末緑茶をホケミに混ぜる簡単ケーキをご紹介。レンチンかフライパンで焼くかの違いで、まったく仕上がりの違う2種のケーキ