午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１８５、値下がり銘柄数は１４３４、変わらずは１７銘柄だった。業種別では３３業種中、全業種が安い。値下がりで目立つのは輸送用機器、パルプ・紙、機械、非鉄、証券商品、化学、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS