★駅近厳選グルメ１０＜大宮駅＞★寒い冬でも行きやすい駅から徒歩８分圏内にある魅力的な駅近グルメを１０品厳選！舞台は「埼玉県大宮駅」【出演者】小峠英二・瀬戸朝香・小島奈津子・藤田ニコル・コットン ■今回紹介したお店・登竜門１.朝〆鯉の中華刺身９８０円２.鰻炒飯１６５０円・プロヴァンスヴェール３.ロールキャベツ１７６０円（ランチタイム）・焼肉くるとん싸다 大宮店４.オルチャンプルコギ