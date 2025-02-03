■ベーグル、焼肉、サウナ…韓国を楽しむ八木勇征（FANTASTICS） 【写真】金髪＋メガネで韓国に降り立った八木勇征 八木勇征（FANTASTICS）がInstagramを更新。韓国・ソウルで過ごす様子を収めた写真を多数公開した。 八木は2月1日に放送された『アナザースカイ』（日本テレビ系）の撮影で訪韓。人気カフェや立ち食い焼肉店、ジム、伝統式サウナ、そしてかつて『ソウルドラマアワード』の授賞式が行われたホ&