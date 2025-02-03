プロバスケットボールB1「長崎ヴェルカ」は、ホームで「島根スサノオマジック」と対戦しました。 特別仕様のブルーのユニホームを着用して臨んだ長崎ヴェルカ。 1日のGAME1は、69ー78で競り負けました。 しかし2日のGAME2は、序盤から流れをつかみ10点リードで前半を折り返します。 一時は4点差まで詰め寄られたものの、最終クオーターにブラントリーのスリ&