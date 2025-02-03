Snow Man佐久間大介（32）が3日、都内で行われた「＆be HAIR」ブランドアンバサダー就任＆新CM発表会に出席した。4日から全国発売する新商品「＆beカラーシャンプーC．Pink」「＆beカラートリートメントC．Pink」の新CMに出演。ヘアカラーを美しくキープするヘアケアアイテムで、CMではピンクのレーザー光線を浴びながら髪の毛をなびかせ「髪色を美しく保つだけでなく、自分らしさを大切にする」というメッセージを込め