Image: Apple 超が付くほど楽しみ。メールの要約や音声の文字起こし、文章の校正なども手伝ってくれるApple（アップル）のAIことApple Intelligence。記事執筆時点での対応言語は英語のみですが、いよいよ多言語のサポートが数カ月以内に開始されることが明らかになりました！iOS 18.4でやってくる？Appleのティム・クックCEOが、先日開かれた決算発表にて、4月に配信予定の最新アップデート