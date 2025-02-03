【ときめきメモリアル～forever with you～ エモーショナル】 5月8日 発売予定 価格：6,600円 「ときめきメモリアル～forever with you～ エモーショナル コナミデジタルエンタテインメントは、 Nintendo Switch用アドベンチャー「ときめきメモリアル～forever with you～ エモーショナル」を5