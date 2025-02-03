キー・ポイントは、法人向けファイル転送サービス「Watasoon」において、Google Chromeの拡張機能に対応。 キー・ポイントファイル転送サービス「Watasoon」 キー・ポイントは、法人向けファイル転送サービス「Watasoon」において、Google Chromeの拡張機能に対応しました。Google Chrome上で操作するメーラー(Gmailなど)やチャットツール(Slackなど)でファイルを送信・転送する際に、別のタブでWatasoonにアクセスす