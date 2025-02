by Hideya HAMANO初期のApple Watchの一部モデルにバッテリーの膨張に関連する欠陥があり、これによってデバイスの画面が外れたり割れたりしたとする集団訴訟を解決するため、Appleがユーザーに2000万ドル(約31億円)を支払うことで合意したことがわかりました。Apple Will Pay Out $20 Million to Apple Watch Owners. Who Can File a Claim? - CNEThttps://www.cnet.com/tech/mobile/apple-will-pay-out-20-million-to-apple-watc