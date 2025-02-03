愛知県は、企業・団体等を対象とした「森林クレジット活用セミナー」を2025年3月4日(火)13時30分からハイブリッドで開催します。 愛知県主催「森林クレジット活用セミナー」  主催： 愛知県日時： 2025年3月4日(火)13時30分〜15時30分※13時00分より受付開始形式： 現地とオンラインによるハイブリッド開催現地会場： ウインクあいち(愛知県産業労働センター)11階 1101会議室(愛知県名古屋