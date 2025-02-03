オリックスは３日、新外国人としてエドワード・オリバレス外野手（２８）＝メッツ傘下＝を獲得すると発表した。メジャー通算２９本塁打の中軸候補について、球団は１月上旬にリストアップ。メッツ側を含めて慎重に交渉を進め、２日までに合意に達していた。背番号は３６。１年契約で年俸は１億５０００万円（推定）。支配下の外国人は、すでに獲得しているジョーダン・ディアス内野手＝アスレチックス傘下３Ａ＝と投手のエスピ