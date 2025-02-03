プレミアリーグ第24節、アーセナルはマンチェスター・シティと対戦し、5-1と大勝を収めた。シティはアーリング・ハーランドのゴールで一時同点に追いついたが、その後ビルドアップのミスなどから失点し、崩壊した。印象的だったのはアーセナルのアカデミーで育った2人のティーンエイジャーのゴールだ。62分に18歳のDFマイルズ・ルイス・スケリーがペナルティエリアに切り込んで右足でゴール。アディショナルタイムには途中出場の17