ヒルトン東京お台場は、「ストロベリーアフタヌーンティー＆ハイティー」を4月30日まで提供する。「ストロベリーアフタヌーンティー」では、フレッシュないちごの食べ比べや、フラワーバスケットのようないちごタルト、鮮やかな赤が目を惹くいちごマカロン、求肥を重ねた大福風スイーツなど、9種類のスイーツを用意する。また、ミートパイ、下仁田葱・ポテト・マッシュルームのブルーテなどスイーツを引き立てるセイボリー3種類や