2025年本屋大賞2025年2月3日（月）、全国の書店員が選んだ一番売りたい本「2025年本屋大賞」のノミネート作品が発表された。大賞の発表は、4月9日（水）。今年の「2025年本屋大賞」は全国の488書店、書店員652人の投票によりノミネート作品を選出。ノミネートされたのは以下の10作品だ。■2025年本屋大賞ノミネート10作（作品名五十音順）『アルプス席の母』（早見和真/小学館）『カフネ』（阿部暁子/講談社）『禁忌の子』（山