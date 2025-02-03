女優の高畑充希が３日、都内で映画「ウィキッドふたりの魔女」（ジョン・Ｍ・チュウ監督、３月７日公開）の日本語吹き替え版キャスト会見に共演の海宝直人らと登壇した。日本語吹き替え版で、感情をあまり表に出さない魔女のエルファバ役の声優を務める高畑はタイトなドレス姿で登場。「作品のファンで、いつ日本に来るのか楽しみにしていた」と明かし「（オファーは）光栄でした。まさか自分がエルファバを演じられるなんて