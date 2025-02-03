広島市の原爆資料館で長年、写真が展示されている被爆した少女の「その後」が明らかになりました。初めてメディアに口を開いた息子は、母への思いを語りました。広島市の原爆資料館に展示されたきょうだいの写真。当時9歳の池本アイ子さんと7歳の徹さんです。山澤寛治さん「おかあちゃんだ」アイ子さんの息子の山澤寛治さん（64）です。幼いきょうだいの写真は、放射線被害を訴える象徴的な1枚として、少なくとも30年前から原爆資