モデルでタレントのゆうちゃみ（23）が、意外な一面を明かした。とても仲良しなモデルでタレントの妹・ゆいちゃみ（20）とは、「実は関係性が逆というか。妹の方がしっかりしていてお姉ちゃんみたいで、私の方が妹みたいな立ち位置です」と明かし、笑った。そんな、ゆうちゃみが出演するエースコック新TVCM わかめラーメン「令和」編が放映中。