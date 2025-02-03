持ち帰りすし店「小僧寿し」は2月4日から7日の平日期間限定で「超たっぷりフェア」を実施する。また、2月の土日と24日の祝日には、「早春の大感謝祭」を開催、大皿メニューや1人前のセット、手巻き税込セールを展開する。祝日は2月11日を除く。小僧寿し 「超たっぷりフェア」【関連記事】はま寿司「北海道･東北旨ねた祭り」開催、110円メニューに大切り銀鮭･大粒ほたて･ほっけの天ぷら握り登場人気企画の「超たっぷりフェア」は、2