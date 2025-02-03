【スペシャルVライバルイベント】 開催期間：2月5日17時～3月10日15時59分 カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」において、ヲシゲ研究員に挑戦できる「スペシャルVライバルイベント」を2月5日17時より3月10日15時59分まで開催する。 【『ストリート