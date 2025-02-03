〈体験型展示やデジタルコンテンツ拡充、植物油の魅力やサステナビリティ学べる〉日清オイリオグループは2月から、横浜磯子事業場内に「日清オイリオ あぶらミュージアム」をオープンした。事業場内の横浜磯子工場の見学者向け展示施設となり、これまでの「日清オイリオ ウェルネスギャラリー」をリニューアルし、体験型の展示やデジタルコンテンツを拡充させた。横浜磯子事業場長の川邊修執行役員(写真左)は「大きく2つの視点でリ