3日は「立春」で暦の上では春ですが、今週は今季最強の寒波が流れ込む予想です。一段と気を付けたいのがお風呂でのヒートショックです。高齢者の入浴事故死は交通事故の2倍 ヒートショックとは室温や気温の急激な変化で血圧が大きく変動することによる健康被害のことで、失神したり、心筋梗塞や不整脈、脳梗塞を起こしたりすることがあり、特に冬場に多く見られます。 入浴では暖かい室内から、温度が低い