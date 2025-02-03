「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。1月30日（木）の放送では「夜の昭和の常識は…令和の非常識!?」をお届け！【動画】昭和の子どもが憧れた“レアな飲み物”＆数百万円の値が付くこともある“お菓子のオマケ”子どもが憧れた飲み物1919年に誕生した日本初の乳酸飲料「カルピス」。冷蔵庫が普及していない時代、カルピスの原液は常温保存できるため、重宝されていた。1958年には稀少なオレンジ