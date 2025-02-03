“ホリエモン”こと実業家の堀江貴文氏が2月1日、自身のYouTubeチャンネル「堀江貴文 ホリエモン」で動画を更新。元フジテレビのアナウンサー・長谷川豊氏との対談動画を公開し、大きな反響を呼んでいます。【実際の動画：ホリエモン×長谷川豊氏の緊急対談】松本・中居氏に対し「すごく気弱ですごく小心者なところがある」長谷川氏は当該動画で、フジテレビのアナウンス室は編成制作局の「部下」という構図が、「上納」に拍車をか