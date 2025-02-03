地震などの災害が起きた際、被災者の心のケアにあたるセラピードッグを避難所へ派遣する協定を和歌山市が結びました。２月３日、和歌山市とＮＰＯ法人日本レスキュー協会が結んだのは、災害救助犬やセラピードッグを被災地へ派遣するための協定です。セラピードッグは被災者の心をケアする役割が期待されていて、３日に出席したラブラドール・レトリバーの「ハッピー号」とトイプードルの「みらい号」は能登半島地震の際に派遣