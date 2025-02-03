不信任決議を受けた市長が議会を解散したことに伴う岸和田市議選挙で、不信任決議に賛成した前職の２０人が返り咲き、今後、市長が失職する公算が大きくなりました。２月３日、当選証書を受け取ったのは、岸和田市議選の当選者２４人です。今回の岸和田市議選は、女性との性的関係をめぐる裁判で和解した永野耕平市長が市議会から不信任決議を受けたのに対し、議会を解散したことに伴って行われました。市議選では前職２２