静岡市は2月3日、過去最大規模となる2025年度の当初予算案を発表しました。人口減少対策に向け積極的な予算編成案となっています。 【写真を見る】一般会計3885億円 過去最大規模の2025年度当初予算案発表 人口減少対策に注力＝静岡市 難波喬司市長が3日の定例会見で発表した2025年度の当初予算案は、一般会計が3885億円と2024年度より9，9%増え、過去最大となりました。 人口減少対策として「子育て支援」や「地域経済の活性化