マツダスタジアムで行われるカープのオープン戦チケットの販売が始まりました。 チケットの販売は３日午前１０時から球団公式ホームページやコンビニなどで始まりました。 マツダスタジアムでのオープン戦は来月８日のヤクルト戦から始まりロッテ戦、ソフトバンク戦とあわせて６試合が予定されています。 マツダスタジアムの窓口でも７日から販売されますが、試合日や席の種類によっては売り切れ