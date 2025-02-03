2024年に静岡県内で起きた交通事故の統計が発表されました。事故により死亡した人の数は4年ぶりに増加しました。 【動画】交通事故死者数2024年は88人 前年比+18人で4年ぶり増 高齢者の死者53人で14人増＝静岡県警 警察によりますと、2024年に県内で発生した交通事故によって死亡した人の数は88人で、2023年に比べて18人増えました。 年間の交通事故死者数が増加したのは4年ぶりです。 2024年は児童と生徒が死亡する事故が相次