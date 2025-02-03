長崎ランタンフェスティバルは初めての週末を迎えた2日、メーンイベントのひとつ『媽祖行列』が行われました。 （アナウンス） 「媽祖様でございます」 『媽祖行列』は江戸時代、長崎に入港した中国の貿易船が航海安全の神 “媽祖”(まそ)を、唐寺に運ぶ様子を再現しています。 2日は媽祖像を孔子廟から運び出す『菩薩揚げ』が行われ、守護神の「順風耳」「千里眼」が勇ましい演舞を披露しました。 （見物客