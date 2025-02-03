日産自動車は、日産グループである学校法人日産学園日産・自動車大学校の学生が制作したカスタマイズカーをカスタマイズカーショー「大阪オートメッセ2025」(開催期間：2025年2月7日〜2月9日、場所：インテックス大阪)に展示する。今回出展される2つのモデルは、2025年1月10日から12日の「東京オートサロン」に出展されたもの。学生ならではの発想とクルマの出来に対し、ブースの来場者をはじめ多くのメディアからも好評を博した