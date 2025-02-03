日産自動車と日産モータースポーツ&カスタマイズ(NMC)は、カスタマイズカーショーである「大阪オートメッセ2025」(開催期間：2025年2月7日〜2月9日、場所：インテックス大阪)に出展する。「フェアレディZ」の2025年モデルに大阪で会える!○展示内容は?今回の大阪オートメッセには「フェアレディZ」を始めとするスポーツカーと新旧2台の「エクストレイル」により新たな世界観を演出するカスタマイズカーなどを展示する予定。NMC