ＤｅＮＡのドラフト２位・篠木健太郎投手（法大）が３日、ユニオンですからスタジアム宜野湾でキャンプイン後初めてブルペン入りし、３０球を投じた。この日最速１５０キロの直球に加えスライダー、カーブ、カットボールも試した右腕は「新人合同自主トレの時よりボールの感覚はすごい良い感覚であがってきている。ここから精度の方を求めて行くんですけど、初めてのブルペンとしては良い状態だったかなと思う」と振り返った。