阪神の新外国人、ラモン・ヘルナンデス内野手が３日、沖縄・宜野座キャンプでランチ特打を行った。まさにカリブの怪人だ。３４スイングで１３発。最大５連発で、推定飛距離１３０メートル弾もあった。三塁を主戦場に一塁、外野も守れるドミニカンが、圧倒的なパワーを見せつけた。メジャー経験はなく、昨季はメキシカン・リーグ８２試合の出場で打率３割１分３厘、２２本塁打、７１打点。ジャパニーズドリームを掴めるかー。