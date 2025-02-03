【交通情報】国道359号 3日夜遅く通行止めに能登半島地震による被災で、現在、仮設道路による片側交互の通行規制となっている富山県小矢部市内山地内の国道359号は、降雪に伴う車両の立ち往生などが発生しやすい状況にあることから、降雪予報を踏まえて、石川県金沢市宮野町(宮野町交差点)から富山県小矢部市五郎丸(五郎丸チェーン着脱場)までの約9.9ｋｍを、3日夜遅く以降から通行止めに。状況により通行止め開始時間は前後