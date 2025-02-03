日本サッカー協会(JFA)は3日、国内トレーニングキャンプを行うU-17日本女子代表候補メンバーからMF吉野心(千葉U-18)が怪我のため不参加になることを発表した。MF大野羽愛(高知高)が追加招集されている。U-17日本女子代表候補は3日から6日まで大阪府のJ-GREEN堺でキャンプを実施。4日と5日にU-17中国女子代表との練習試合が予定されている。