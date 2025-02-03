通貨オプションリスクリバーサル ドル円1.19-1.54円コールオーバー ユーロ円1.41-2.04円コールオーバー ポンド円1.68-2.34円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格