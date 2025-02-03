秋田朝日放送 本来冬眠するとされる冬になっても秋田県内各地でクマの目撃が相次いでいることから県は１月末までとしていた注意報を延長しました。 県はクマによる人身被害を防ぐため２０２４年１１月から出していたクマの出没に関する注意報を１カ月延長し、期間を２月末までとしました。 目撃情報などを地図上に示す県のシステム「クマダス」によりますと、１月の１カ月間での目撃件数は足跡などの痕跡も含めると１３３