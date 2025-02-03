東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値160.78高値161.50安値159.92 163.13ハイブレイク 162.31抵抗2 161.55抵抗1 160.73ピボット 159.97支持1 159.15支持2 158.39ローブレイク ポンド円 終値192.38高値193.03安値191.20 195.04ハイブレイク 194.03抵抗2 193.21抵抗1 192.20ピボット 191.38支持1 190.37支持2 189.55ローブレイク