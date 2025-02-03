東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.32高値8.35安値8.26 8.45ハイブレイク 8.40抵抗2 8.36抵抗1 8.31ピボット 8.27支持1 8.22支持2 8.18ローブレイク シンガポールドル円 終値114.18高値114.46安値113.74 115.23ハイブレイク 114.85抵抗2 114.51抵抗1 114.13ピボット 113.79支持1 113.41支持2 113.07ローブレイク 香港ドル