岩本絹子容疑者東京女子医大の新校舎建設工事を巡る背任事件で、警視庁捜査2課は3日、別の工事で大学から建築士に不当な報酬など計約1億7千万円を支払わせて損害を与えたとして、背任の疑いで、元理事長岩本絹子容疑者（78）を再逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。うち約5千万円が岩本容疑者に還流したとみられ、捜査2課は還流の総額は計約8700万円に上るとみて調べている。捜査関係者によると、再逮捕容疑は2020年3月