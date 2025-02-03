矢吹正道国際ボクシング連盟（IBF）ライトフライ級王者の矢吹正道（LUSH緑）が3月29日に愛知県国際展示場で、2階級制覇を懸けてIBFフライ級王者アンヘル・アヤラ（メキシコ）に挑戦することが3日、主催者から発表された。3月30日には世界ボクシング評議会（WBC）ミニマム級タイトルマッチが行われ、元王者の重岡優大（ワタナベ）がチャンピオンのメルビン・ジェルサエム（フィリピン）に挑む。