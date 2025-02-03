前田は1ゴール1アシストの大活躍スコットランド1部セルティックは現地時間2月2日に行われたスコティッシュ・プレミアシップ第25節マザーウェル戦で3-1の勝利を収めた。日本代表FW前田大然は1ゴール2アシストの活躍を見せたなか、真骨頂ともいえる“爆速プレス”も称賛されている。首位を独走するセルティックは、開始52秒に前田が電光石火の一撃を見舞い先制。終盤には復帰したばかりのFWジョタのゴールをお膳立てするなど、前