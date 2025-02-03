全国的に厳しい寒さはまだまだ続きそうですが、この寒さを逆手に取ったイベントが2年ぶりに北海道で開催されました。【画像】生存確認のため1時間ごとにかまくらの中をチェック「しばれフェス」盛況ほとんどのものが凍ってしまう極寒の地で一晩を過ごす名物企画には、大勢の人が参加しました。参加者は何を求め、何を手に入れたのでしょうか。■ラーメンもお酒も凍る世界午前6時過ぎの会場内の気温計はマイナス18℃となっ