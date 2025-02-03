事故が起きた日田中津道路 ３日午前９時ごろ、大分県中津市耶馬渓町の中津日田道路のはなぐりトンネルで、軽トラックと軽自動車が正面衝突する事故がありました。この事故で運転手１人が意識不明の重体となっています。 事故現場のトンネル 事故現場は自動車専用道路で、3日午後０時現在、本耶馬溪インターから下郷インターの間が全面通行止めとなっています。