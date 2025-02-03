【モデルプレス＝2025/02/03】Snow Manの佐久間大介が3日、都内で行われたヘアケアブランド「＆be HAIR」ブランドアンバサダー就任＆新CM発表会に出席。気遣いが光る場面があった。【写真】スノ佐久間大介、会見で神対応◆佐久間大介、神対応光るブラックでまとめたシックな衣装に身を包んだ佐久間。ヘアメイクアップアーティストの河北裕介氏と様々なトークで場を盛り上げる中、最後は1人でフォトセッションに応じた。司会から「