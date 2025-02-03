【アクマでふけい！】 2月3日 連載開始 「侵略！イカ娘」や「あつまれ！ふしぎ研究部」の安部真弘氏は、2月3日、「週刊ヤングマガジン 10号」とヤンマガWebで新連載「アクマでふけい！」の連載を開始した。 「アクマでふけい！」は、下僕にふさわしい悪人を求めて、はるばる魔界から田舎の交番にやってきた、ややポンコツな悪魔エクレアと、なぜかエクレアの魅了が通じない、悪