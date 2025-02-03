HISモバイルは、2025年2月3日(月)11:00より、「U25若者割」および「シニア60割」キャンペーンを開始！ HISモバイル「U25若者割」および「シニア60割」キャンペーン HISモバイルは、2025年2月3日(月)11:00より、「U25若者割」および「シニア60割」キャンペーンを開始しました。このキャンペーンでは、25歳以下および60歳以上のお客様を対象に、HISモバイルの新規SIMサービス契約時に必要となる通常3,300円(税込)の