GENERATIONS from EXILE TRIBE・片寄涼太（30）の妻で俳優の土屋太鳳（30）が1日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを公開した。【写真】「小さな家族も大喜び！」プライベートショット公開の土屋太鳳土屋は、都内にある豊川稲荷東京別院へ「お詣りにいったところ、帰ろうとした時に #豊川市宣伝部長 #いなりん のガールフレンド #いなりコ ちゃんに会うことが出来ました」と報告し、2枚の写真をアップ。「も