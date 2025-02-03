NHKは3日、俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（2026年放送予定）の第3次キャスト7人を発表した。【写真】小栗旬、宮崎あおいら…豪華キャストを一挙紹介！大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とま